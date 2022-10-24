Москва, , 14:40 — REGNUM Холдинг VK может купить сотрудничающую с блогерами компанию Didenok Team. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на собственный источник.

Стенд VK на площадке ПМЭФ 2022 Дарья Драй © ИА REGNUM

Didenok Team сотрудничает с популярными блогерами, среди которых: Влад Бумага, Катя Адушкина и Антон Шастун. В чисто рекламодателей компании входят Сбербанк, «Яндекс», ВТБ, «МегаФон». Уточняется, что VK рассматривает как покупку группы Didenok Team, так и получение контроля.

Напомним, VK принадлежит соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники». В сентябре 2022 года компания также получила сервисы «Дзен» и «Новости» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) в результате взаимообмена с «Яндексом».

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