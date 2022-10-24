Таллин, 24 октября, 2022, 14:39 — ИА Регнум.

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В руках председателя Еврокомиссии сосредоточены огромная власть и многие миллиарды денег, так что любое подозрение в злоупотреблении должно становиться поводом как минимум для приостановки полномочий. Об этом написал известный публицист русской Эстонии, главный редактор портала Stolitsa. ee Александр Чаплыгин на своей странице в социальных сетях.

Так он прокомментировал скандал с нынешним главой Еврокомиссией Урсулой фон дер Ляйен при покупке на деньги Евросоюза вакцины против коронавируса у американского фармогиганта Pfizer. Подозрения вызвали слишком тесные контакты фон дер Ляйен с руководством компании, на которые обратили внимание европейские СМИ.

«Оказывается, многомиллиардные закупки вакцины проводились Брюсселем весьма подозрительным образом, а сами вакцины даже не прошли полноценного тестирования. Все это начинает напоминать масштабную аферу», — написал журналист.

Он добавил: «Поведение фон дер Ляйен вызывает вопросы. Она не только отказывается даже говорить об отставке, но еще и умудрилась «потерять» свою переписку с Pfizer. Удивительная халатность, учитывая огромную сумму контрактов».

Речь, напомнил он, идет о сумме в 71 млрд евро. Чаплыгин добавил, что расследование прокуратура начала лишь после того, как скандал стал необратимым. Сами власти Брюсселя до последнего хранили молчание по столь громкому делу.

«Складывается ощущение, что высокие европейские чиновники возомнили себя чем-то вроде абсолютных монархов, которые по определению не могут совершать ошибок и не обязаны отчитываться перед народом в своих действиях», — сделал вывод эстонский публицист.