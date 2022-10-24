Уфа, , 14:40 — REGNUM Военнослужащий с позывным «Туман» получил именные часы от главы Башкирии Радия Хабирова. Об этом 24 октября сообщили на совещании регионального правительства в центре управления регионом.

Освобожденные территории СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Награду бойцу передал первый заместитель руководителя администрации главы республики Урал Кильсенбаев, который сопровождал гуманитарный груз для добровольцев батальона имени Доставалова.

Воин поблагодарил Хабирова за внимание и заботу.

«Постараемся не подвести народ республики и вас как главу Башкирии, вернуться домой живыми и здоровыми», — сообщил военнослужащий.

Хабиров сообщил, что не зря на совещании показал видео с награждением бойца.

«Я для чего вам этот видеоролик показал, смотрите, они там ежесекундно рискуют жизнью, здоровьем, а он говорит, что постарается не подвести народ Башкирии. Это мы их не должны подвести. Обращаюсь к главам муниципалитетов — у нас одна задача: поддержать наши батальоны, наших мобилизованных и их семьи», — подчеркнул глава региона.