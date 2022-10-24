Москва, , 14:36 — REGNUM Министерство обороны России обладает информацией о контактах киевского режима с властями Великобритании по вопросам о возможности получения технологии для создания ядерного оружия. Об этом 24 октября рассказал на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Здание Минобороны на Фрунзенской набережной в Москве Ольга Зенькович © ИА REGNUM

Как указал Кириллов, по имеющимся у Минобороны РФ данным, двум организациям на территории б. УССР даны поручения по созданию «грязной бомбы» и эти работы в данный момент находятся на завершающей стадии.

«Кроме того, располагаем сведениями о контактах офиса [киевского террористического режима] с представителями Великобритании по вопросу возможного получения технологии создания ядерного оружия», — сказал он.

При этом начальник войск РХБЗ ВС РФ подчеркнул, что на захваченной нацистским Киевом территории б. УССР есть соответствующая производственная база и научный потенциал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что вопрос о подготовке киевским режимом «грязной бомбы» будет поднят Россией в Организации Объединённых Наций.