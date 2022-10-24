Тирасполь, , 14:35 — REGNUM В Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) отменили все карантинные ограничения с 24 октября. Об этом сообщает пресс-служба МВД ПМР.

Карантин Pexels.com

«Уровень заболеваемости в республике снизился. На протяжении восьми месяцев зафиксировано менее 100 случаев заболевания на 100 тысяч населения», — отметили в ведомстве.

Сообщается, что количество пациентов с COVID-19 постоянно сокращается. Больше от жителей не требуется соблюдать дистанцию, использовать антисептики, работать удалённо и т.д.

Обязательными остаются меры профилактики в детских садах и школах.

Напомним, карантинные меры в Приднестровье действовали с октября 2020 года.