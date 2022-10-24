Москва, 24 октября, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Представители офиса Владимира Зеленского обсуждали с властями Великобритании вопросы возможного получения технологии создания ядерного оружия. Об этом 24 октября сообщили в Министерстве обороны России.

Ольга Зенькович ИА REGNUM Здание Минобороны на Фрунзенской набережной в Москве

В ведомстве пояснили, что у Киева имеются достаточная производственная база и научный потенциал. В частности, имеются три действующие АЭС с девятью бассейнами выдержки отработанного ядерного топлива, где содержатся до полутора тыс. тонн обогащённого оксида урана.

Также хранилища ядерных отходов имеются на территории выведенной из эксплуатации Чернобыльской АЭС и на других объектах.