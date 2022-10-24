Южно-Сахалинск, 24 октября, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Двое военнослужащих с Сахалина погибли в ходе специальной военной операции в защиту Донбасса, об этом в своём телеграм-канале 24 октября написал губернатор островного региона Валерий Лимаренко.

Скорбь

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Погибли рядовой Егоров Сергей Борисович из Макарова и гвардии ефрейтор Степанов Алексей Алексеевич из Охи.

«Не стало настоящих патриотов, храбрых защитников Отечества. Они сражались за Родину, за всех россиян. Подвиг Сергея и Алексея навсегда останется в нашей памяти. В эти горестные минуты я хочу выразить слова поддержки близким и родным наших героев. Сахалин с вами», — написал Лимаренко.

Губернатор Сахалина пообещал, что семьям погибших военнослужащих будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

Телеграм-канал губернатора Сахалина Валерия Лимаренко Двое уроженцев Сахалина погибли в спецоперации

Как сообщало ИА REGNUM, боевики ВСУ обстреляли Зайцево в Донецкой Народной Республике.