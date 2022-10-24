Екатеринбург, 24 октября, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Таможенники в 2022 году фиксируют рост незаконного вывоза валюты с Урала за границу. Об этом в ходе пресс-конференции 24 октября сообщил начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

По его словам, в 2021 году сумма валютных нарушений в Уральском федеральном округе составила 17 млн рублей. В 2022 году нарушения уже превысили сумму в 23 млн рублей. Рост числа нарушений объясняют более интенсивным контролем за оборотом средств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, внешнеторговый оборот УрФО за девять месяцев 2022 года упал на 6%.