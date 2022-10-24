Санкт-Петербург, 24 октября, 2022, 14:37 — ИА Регнум. В рамках действия режима базовой готовности, введенного в Санкт-Петербурге по указу президента России от 19 октября, в городе создали оперативный штаб для реализации необходимых мер. Об этом сообщили 24 октября в пресс-службе Смольного.

Иван Шилов ИА REGNUM Антитеррор

Штаб возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. В него войдут члены городского правительства, а также сотрудники силовых, правоохранительных и надзорных органов.

«Задача штаба — координация деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, иных органов государственной власти и организаций по выполнению Указа Президента», — отметили в Смольном.

Режим базовой готовности никак не отразится на жизни петербуржцев, заверил ранее губернатор Беглов. При этом стоит ожидать усиление охраны некоторых городских объектов, в частности вокзалов и аэропорта «Пулково».