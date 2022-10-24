Москва, 24 октября, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Давно минули те времена, когда ипотека перестала быть единичным экзотическим инструментом коммерческого приобретения жилья с 30%-ными долларовыми ставками кредитов, доступными только состоятельным гражданам России, а стала массовой, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева.

Ипотека

«И уже около 20 лет в России этот способ развития рынка недвижимости приобретает свои собственные черты и особенности. И не только потому, что для многих это единственный способ улучшить свои жилищные условия, а для банков пополнить свои кредитные портфели.

Ипотека стала существенным инструментом, затронувшим различные сферы экономики. Конечно, доля ее не столь существенна (около 4%) в валовом внутреннем продукте страны, в отличие от западных стран, где ее размер в нем достигает 70-80% и история развития сравнительно длиннее.

Следовало бы отметить, что развитие ипотеки в современной России (а она существовала и в дореволюционной России) носит ярко выраженный синергетический характер. Сказалась необходимость объединить усилия разных сторон: государства, банковского, строительного сектора, населения.

Государство в разные периоды предпринимало действия социального характера, способствующие развитию молодежной ипотеки, ипотеки для семей имеющих детей, сельской ипотеки, ипотеки для специалистов IT-сектора и другие.

Строительный сектор оперативно откликался на эти нововведения, пополняя фонд стандартного жилья во многих, не только столичных городах, но и в других населенных пунктах.

Стоит отметить работу банковского сектора, осознающего важность развития активных банковских операций, к коим относятся ипотечные кредитные операции. Многое было сделано им в сфере цифровизации и даже в сфере искусственного интеллекта при оформлении ипотечных кредитов, что позволило снизить банковские издержки.

Но главное, произошло изменение в психологии и потребностях заемщиков ипотечных кредитов. Невысокий уровень невозвратности кредитов, инвестиционные наклонности в приобретении недвижимости, высокий процент молодых людей, семей, приобретающих жилье по ипотеке, дает надежды на ее развитие.

Необходимость импортозамещения, развития собственной промышленности поставит остро в ближайшее время вопрос внедрения новых ипотечных форм, в частности, промышленной ипотеки под льготный процент.

Банки и иные фонды парабанковского сектора должны всерьез задуматься о внедрении механизмов секьюритизации ипотечных портфелей, путем выпуска ипотечных ценных бумаг.

Главное, чтобы работа по развитию ипотеки велась планомерно и с участием многих сторон, тогда отдельные всплески спроса или падения его в отношении ипотеки будут случайностью, а не закономерностью», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в сентябре 2022 года банки увеличили выдачу ипотечных кредитов на 21%.

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