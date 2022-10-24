Москва, , 14:33 — REGNUM Законопроект об учете срочной службы в армии в качестве индивидуального достижения при поступлении в вузы и колледжи внесли в Госдуму парламентарии от «Единой России», сообщил первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

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Срочная служба будет давать дополнительные баллы при поступлении в любой вуз или колледж, не только военного профиля. Причем льгота будет действовать и при поступлении в магистратуру.

«Тем самым мы поддержим наших ребят, отдавших воинский долг Родине», — отметил Тручак.

Минобороны отмечает рост привлекательности службы по контракту, этому способствуют значительный рост общественного престижа военной профессии, оснащённость армии современными вооружениями и техникой, «а также достойное денежное довольствие» военнослужащих.

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