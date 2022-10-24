Сеул, 24 октября 2022, 14:34 — REGNUM Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль призвал принять специальные меры по борьбе с преступлениями, связанными с наркотиками. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление пресс-секретаря южнокорейского лидера Ли Чжэ Мёна.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль
Republic of Korea

По его слова, глава государства дал поручение во время еженедельной встречи с премьер-министром Хан Док Су.

«Президент подчеркнул, что нам, как обществу, крайне необходимо вести войну с наркотиками, прежде чем наркотики выйдут за пределы управляемого критического уровня и станут представлять угрозу на национальном уровне», — сказал пресс-секретарь.

«Что касается резкого увеличения количества преступников среди молодежи, совершивших преступления, связанные с наркотиками, в интернете и за его пределами, он призвал принять специальные меры с чувством долга, согласно которому мы должны оберегать наши будущие поколения», — добавил он.