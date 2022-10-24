Сеул, , 14:34 — REGNUM Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль призвал принять специальные меры по борьбе с преступлениями, связанными с наркотиками. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление пресс-секретаря южнокорейского лидера Ли Чжэ Мёна.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль Republic of Korea

По его слова, глава государства дал поручение во время еженедельной встречи с премьер-министром Хан Док Су.

«Президент подчеркнул, что нам, как обществу, крайне необходимо вести войну с наркотиками, прежде чем наркотики выйдут за пределы управляемого критического уровня и станут представлять угрозу на национальном уровне», — сказал пресс-секретарь.

«Что касается резкого увеличения количества преступников среди молодежи, совершивших преступления, связанные с наркотиками, в интернете и за его пределами, он призвал принять специальные меры с чувством долга, согласно которому мы должны оберегать наши будущие поколения», — добавил он.