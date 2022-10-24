Париж, 24 октября, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Переговоры президента Франции Эммануэля Макрона с новым премьер-министром Италии Джорджией Мелони не получили единодушной поддержки во Франции, сообщает Le Figaro.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Франция

«Существует самоуспокоенность по отношению к фашизму и ультраправым», — сожалеет политик Сандрин Руссо.

«Макрон первый глава государства в Европе, который навестил Мелони. Мы могли бы отметить неодобрение, тот факт, что мы не сотрудничаем с режимами, которые претендуют на то, чтобы быть частью Истории Муссолини», — раскритиковал депутат-эколог.

Депутаты Nupes также осуждают «безответственность» Эммануэля Макрона.

Как сообщало ИА REGNUM, путешествуя по Италии, президент Франции Эммануэль Макрон встретился с новым премьер-министром Италии Джорджией Мелони, всего через несколько часов после того, как правительство Италии пришло к власти.

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