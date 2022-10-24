Москва, 24 октября, 2022, 15:28 — ИА Регнум. На Дальнем Востоке стартовал новый этап всероссийской акции, в рамках которой специалисты Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) окажут содействие для посещения студентами и школьниками предприятий — резидентов префрежимов, реализующих инвестиционные проекты. Формат «недели без турникетов» позволяет показать школьникам и студентам производства различного масштаба и профиля, которые работают и развиваются в их городах, знакомят их с практикой ведущих инвестпроектов и с мастерами своего дела. Об этом сегодня, 24 октября, сообщает пресс-служба Минвостокразвития России.

Иван Шилов ИА REGNUM Дальний Восток

«В ходе всероссийской акции Корпорация выступает связующим звеном между ведущими предприятиями ДФО и образовательными организациями округа. КРДВ организует экскурсии на площадки компаний реального сектора, делая при этом акцент на работу наших резидентов территорий опережающего развития и Свободного порта. В ходе экскурсий для студентов и школьников проводятся родительские собрания в формате «школа — предприятие», мастер-классы ведущих специалистов, проходят встречи с известными инженерами и успешными работниками, ветеранами производства. К участию в акции подключаются как крупные предприятия, так и компании среднего и малого бизнеса», — рассказал директор департамента развития трудовых ресурсов КРДВГасан Гасанбалаев.

Кроме того, школьники смогли увидеть спуск на воду нового краболовного судна «Капитан» на производственной площадке Находкинского судоремонтного завода.

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Отмечается, что осенью 2022 года к акции подключаются такие известные дальневосточные компании, как Находкинский завод минеральных удобрений, Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю. А. Гагарина, Арсеньевская авиационная компания «Прогресс», Дальзавод, Улан-Удэнский авиационный завод, Амурский судостроительный завод и фабрика «Эвернит».

»Всероссийская акция «неделя без турникетов» проводится с 2015 года по инициативе Союза машиностроителей России. Её идея состоит в повышении информированности молодёжи об уровне развития современных производств и перспективах трудоустройства. В связи с высокой социальной значимостью с апреля 2019 года поддержку акции в ДФО оказывает Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики», — указано в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент РоссииВладимир Путин поручил правительству создать на Дальнем Востоке лучшие в РФ условия для осуществления предпринимательской деятельности. Такое поручение глава государства подписал по итогам прошедшего в сентябре на острове Русский во Владивостоке Восточного экономического форума.

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