Минеральные Воды, Ставропольский край, 24 октября, 2022, 14:32 — ИА Регнум. В Минеральных водах завершилось обсуждение межтерриториального проекта по созданию концепции позиционирования четырех локаций Пермского края в рамках финала направления «Развитие территорий» Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства», одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Александр Погожев, ИА REGNUM МинводыЭКСПО

Партнер проекта — Министерство по туризму и молодежной политике Пермского края.

Заместитель председателя правительства Пермского края по вопросам цифровизации, связи, туризма и молодежной политики Алексей Черников рассказал корреспонденту ИА REGNUM о возможностях региона для развития туристического потенциала.

Алексей Леонидович, однажды мы уже беседовали с Вами о туристическом потенциале Пермского края и о Дне рек, который традиционно проходит в начале осени. Есть новости?

В следующем, юбилейном для Перми году, мы планируем провести День рек в начале сезона, в июне. Этот праздник как раз и будет открывать серию фестивалей и праздников, посвященных трехсотлетию Перми. А в этом году мероприятие, посвященное рекам, было ознаменовано тем, что у нас состоялся первый Всероссийский круизный форум. В его работе принимали участие федеральные эксперты, специалисты туриндустрии, представители органов власти Пермского края. Он прошел в Перми 13 — 14 октября, на площадке Digital Port, с красивым видом на Каму.

К нам прибыли представители федеральных агентств, в том числе Росморречфлота, и с ними активно обсуждался вопрос обустройства речных акваторий для того, чтобы круизные суда могли свободно подходить к тем местам, которые являются туристическими маршрутами. Были представители, которые поставляют кадры для отрасли, в частности, Волжский государственный университет водного транспорта, центральное подразделение которого находится в Нижнем Новгороде, а у нас в Перми — филиал.

На форуме было подписано четырехстороннее соглашение с компаниями «ВодоходЪ», «Эмпериум», «Пермская судоверфь» и правительством Пермского края по поводу развития речного туризма, пассажирских перевозок и коммуникаций в области строительства новых судов. Обсуждался вопрос о развитии современного и экологически чистого водного транспорта на электрической энергии на пермских предприятиях. Как раз «Пермская судоверфь» изготовила по заказу Москвы причальное сооружение современного типа, в виде шайбы, которая будет стоять на Москве-реке, к ней будут подходить прогулочные электрические суда и заряжать свои двигатели. Мы очень надеемся, что и у нас к 300-летию Перми появится электрический катамаран на 120 пассажиров, которой мог бы курсировать по кольцевому маршруту «Станция Пермь-1 — Краснокамск» и обратно.

Кроме того, на форуме мы говорили о развитии проекта «Великий волжский путь», и о том, что Пермский край должен быть включен в него, поскольку Кама — крупнейший и главный приток Волги. И пассажиропоток по Каме может быть увеличен за счет круизных судов, проходящих по Волге. Он проходит по Волге через Казань, через такие знаменитые города Пермского края, как Чайковский — мало того, что этот город был назван в честь великого композитора, и там прекрасный музей, там еще и очень интересная современная туристическая инфраструктура, круглогодичная трамплинно-прыжковая и биатлонная трасса. Далее маршрут проходит через город Оса, известный своей ролью в восстании Емельяна Пугачева. В этом году у них закончились работы по обустройству бухты, появилась хорошая набережная с прогулочной зоной и со скамейками, и в этом году фестиваль экстремальных видов спорта, который проходил в Осе, проходил на сцене, установленной на воде. А зрители разместились как раз в амфитеатре бухты. Фестиваль был очень красочным с различными видами спорта и концертами.

Дальше по ходу реки идет наш курорт Усть-Качка, в котором есть бассейн с рассолами, которые поднимаются с глубины полутора километров, и содержание солей в которых выше, чем в Мертвом море. И, как и в Мертвом море, они кораллового цвета, и в них нельзя утонуть.

Откуда они берутся?

Пермский край 300 миллионов лет назад был частью суперконтинента Пангея. И на нашей территории находилось древнее Пермское море. Оно испарялось. На дно его отлагались кальциты, останки погибших животных, которые стали основой для отложений калийных удобрений, добываемых сейчас. Некоторые солевые рассолы (это медицинский термин) находятся в жидким виде, их поднимают с большой глубины — до полутора тысяч метров, и на их основе создают курортную инфраструктуру. Их заливают в специальные бассейны, и поверхность их за счет высокой плотности натянута. И он также держит тебя на своей поверхности, как и вода Мёртвого моря. И лечебный эффект у него такой же. Все процедуры принимаются строго по расписанию, по индивидуальным планам, разработанным врачами. Курорт Усть-Качка еще по-другому называют Уральской Мацестой. Это бальнеологический курорт полного цикла, и у него почти полная сезонная загрузка, и вообще, относительно Усть-Качки можно сказать «Курорты Пермского моря». Конечно, в основном в Усть-Качку приезжают туристы из ближайших регионов, но есть и туристы, которые приезжают из Москвы, целенаправленно за лечебным комплексом Пермского моря, за тремя видами местных лечебных вод.

Следующий пункт — Пермь, которой в 2023 году исполнится 300 лет. В Перми есть знаменитые бренды — Пермский период, пермский балет, Пермский звериный стиль, пермская деревянная скульптура («пермские боги»). Пермский край богат реками, их более здесь более 29 тысяч, то есть больше, чем в любом субъекте федерации. И это речное богатство как раз и позволяет нам думать о том, что мы должны развивать круизный туризм, маршруты выходного дня.

От той же Перми при желании на автомобиле или по воде можно добраться до уникального этнографического музея под открытым небом Хохловка, который славен своими объектами культуры, зданиями, построенными в 17,18, 19 веке. Со всего края свозятся эти здания в разобранном виде и собираются в Хохловке заново, этот парк активно развивается. Сейчас мы строим там модульный причал, с современной инфраструктурой, чтобы сюда могли заходить большие суда, и туристы могли посещать этнографический парк.

И еще у нас большое желание развивать Верхнекамье, в котором активно представлена историческая составляющая. Это Березники, где находятся крупные промышленные предприятия Уралкалия. Там расположены шахты, откуда добываются калийные удобрения. Они имеют очень причудливый вид. И, конечно, «Земля Страгоновых» — это кейс, который разбирается в эти дни на финале направления «Развитие территорий» конкурса «Мастера гостеприимства» в Минеральных водах. Строгановы были основоположниками развития промышленности Прикамья. Перед разработчиками и экспертами поставлена задача обозначить Усолье как самостоятельный объект, туристический магнит, куда можно было бы приезжать. И нам важно, что туда можно добраться и водой, и наземным транспортом. Здесь можно посетить здания 18 века, музей, в котором использованы VR-технологии, в сезон посмотреть соревнования «Строгановская миля» на кайт-серфах.

Отмечу, что в финале «Мастеров гостеприимства» рассматриваются шесть кейсов из всех регионов России, два из которых — из Пермского края. Регион активно развивается в части туризма, и в эту работу вовлечены эксперты федерального уровня. В частности, по нашим кейсам мы плотно работаем с вице-президентом Федерации рестораторов и отельеров (ФРИО) Вадимом Прасовым, за что очень ему благодарны.

Следующая точка территории Верхнекамья — Усьва. Это поселок, одноименная река, на которой «Душа Пармы» — место, где находится источник природной энергии. И рядом же — природная достопримечательность — Усьвинские столбы. Это причудливые скалы, огромный каменный массив на правом берегу Усьвы, сложенный известняками. Одна из скал — «Чертов палец» — стоит отдельно, и на все эти скалы фантастические виды с воды. Именно здесь, на Усьве, снимались фильмы «Географ глобус пропил», «Время первых». И там же, совсем недалеко, есть Каменный город, где снимался только что вышедший в прокат фильм «Сердце Пармы», и занимает первые строчки в кинопрокате, — завершил свой рассказ Владимир Черников.

Накануне федеральный эксперт межтерриториального проекта по созданию концепции позиционирования четырех локаций Пермского края вице-президент Федерации рестораторов и отельеров, управляющий партнер УК «Альянс Отель Менеджмент» Вадим Прасов по просьбе журналистов оценил качество работы проектной команды: «Перед участниками конкурса стоят довольно непростые проектные задачи. Первый день мы шли по решению вопросов верхнего уровня в каждом их кейсов. На второй день участники конкурса решали более конкретные задачи, и экспертов задействовали уже в меньшей степени. Я не первый год принимаю участие в конкурсе «Мастера гостеприимства», и видно, насколько разные ребята принимают в нем участие Одни более креативны, другие более опытны. У кого-то это скорее знакомство с задачами».

«Для меня очень важно умение логически мыслить, набрасывать варианты и умеет выбирать правильные решения. Я не люблю тех, кто молча соглашается и не проявляет себя. Я считаю, что в любых взаимоотношениях «сотрудник — руководитель» должен быть диалог, а не монолог. При этом очень важно, чтобы человек был в состоянии предложить несколько вариантов решения задачи, и был способен обосновать, почему он выбрал то или иное решение, или, наоборот, почему не выбирает. Яркость и харизматичность, конечно, важны, но сейчас воспринимаются по- разному. Есть совсем юные участники, есть умудренные жизненным опытом., видно, как по-разному они себя проявляют, как по-разному комментируют некоторые вещи, принимают или не принимают, спорят. Но у всего есть свои разумные границы. И было пару случаев, когда кто-то переходил в более ожесточенный спор, чем того требовала ситуация. Но это не конфликт, но очевидно, что участники очень переживают за дело…. Это был результат хорошего двухдневного труда», — рассказал Вадим Прасов.

Результаты разработки кейса признаны Министерством по туризму и молодежной политике Пермского края успешным и заслуживающим внимания высшего руководства региона. Проекты «Душа Пармы» и «Земля Строгановых» будут предложены для дальнейшей реализации в Пермском крае.

Напомним, 20 — 24 октября в Минеральных водах проходит финал направления «Развитие территорий» Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства», одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».