Москва, 24 октября, 2022, 14:31 — ИА Регнум. У России пока нет информации о том, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) направит своих экспертов на территорию б. УССР после заявлений России о подготовке Киевом «грязной бомбы». Об этом 24 октября заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Что касается заявления Кулебы о том, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси согласился направить миссию экспертов — у меня такой информации нет», — сказал Лавров.

Он добавил, что располагает информацией о том, что Гросси получил такую просьбу и, отправляясь в зарубежную поездку, сказал, что будет её рассматривать.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лавров заявил, что Россия поднимет в ООН вопрос о подготовке Киевом «грязной бомбы».