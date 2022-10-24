Таллин, , 14:30 — REGNUM Бывший президент Эстонии Керсти Кальюлайд, выступая в столице Косово Приштине на конференции по теме женщин, мира и безопасности, похвалила это самопровозглашенное государство за разрыв с Сербией, а также за четкий курс на членство в НАТО и Евросоюзе.

Санкции Александр Горбаруков, ИА REGNUM

«Безусловно, захватывающая страна с разными культурами, которая очень четко взяла курс на нашу Европу. Они проводят необходимые реформы, кстати, тоже используют евро и добровольно присоединились к санкциям против России», — написала Кальюлайд на своей странице в социальной сети.

В то же время она призналась, что ситуация в Косово сложилась «мягко говоря, плохая», «отношения с Сербией тоже развиваются в опасном направлении».

«Но есть оптимизм и вера в то, что страна взяла правильный курс и не поверила обещаниям России или Китая, в отличие от некоторых соседних стран», — подчеркнула Кальюлайд.

Как сообщало ИА REGNUM, Государственный департамент США признал в своем отчете за 2020 год, что в Косово действуют жесткие ограничения в отношении прессы, включая насилие или угрозы насилия в отношении оппозиционных журналистов, существуют коррупция и безнаказанность правительства, а также организуются нападения на этнические меньшинства.

Лишь в октябре 2022 года парламент Косово под давлением международных правозащитных организаций запретил так называемую «проверку на невинность» или тесты на девственность, широко распространенные в обществе.