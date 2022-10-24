Екатеринбург, , 14:38 — REGNUM Внешнеторговый оборот в Уральском федеральном округе за девять месяцев 2022 года снизился на 6% за счёт уменьшения экспорта. Об этом 24 октября в ходе пресс-конференции сообщил начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.

Экспорт Иван Шилов © ИА REGNUM

За указанный период экспорт в УрФО упал на 11%, из-за чего произошло снижение внешнеторгового оборота. По данным Фролова, в структуре экспорта округа преобладают металлы, однако объём их вывоза за аналогичный период 2021 года был больше: 68% против 60% в 2022 году. Такое снижение внешнеторгового оборота в таможенном управлении объясняют в том числе с санкциями по отношению к России.

Импорт в регионах УрФО напротив вырос. Увеличение составило 3%. Наиболее часто ввозят станки и другие механизмы. Основными странами-партнёрами региона остаются Китай, Турция и Узбекистан.