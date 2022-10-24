Оренбург, 24 октября 2022, 14:29 — REGNUM В Оренбург поступила первая партия низкопольных автобусов. Идёт приемка транспорта, сообщили 24 октября в пресс-службе мэрии.
Десять автобусов проходят процедуру первичного технического обслуживания, обкатку и настройку всех технических систем. После постановки на учет новые машины начнут курсировать по муниципальным маршрутам.
Стоит отметить, поставку 67 новых автобусов в Оренбург в рамках договора должны осуществить до конца ноября. Общая стоимость составила 990 млн рублей. До 2024 года город намерен обновить общественный транспорт.
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