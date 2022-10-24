Ярославль, 24 октября, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Двадцатого октября в ярославской библиотеке имени М. Ю. Лермонтова состоялась презентация новинок рыбинского издательства «Медиарост». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Директор издательства Виталий Горошников и книжные новинки

Повод нетривиальный: за последние три месяца в свет вышел сразу десяток изданий, посвящённых истории, культуре, природе, людям Ярославского края. Директор «Медиароста» Виталий Горошников без лишней скромности признаётся: в настоящее время массовый выпуск краеведческой литературы, посвящённой конкретному региону, практически уникальное явление.

Круглый стол с участниками презентации

Идеи, мнения, оценки

Среди новинок — трёхтомник, посвящённый сословиям Ярославского края, объёмный труд по истории архитектуры, книга о войне 1812-го года в преломлении региональной истории, очередное издание серии «Библиотека ярославской семьи» о спортивной жизни региона, обновлённое издание трёхтомника «Ярославский край».

«Книги разные по формату и содержанию, но все они посвящены жизни Ярославской области в различных её проявлениях, аспектах, перспективах, деталях», — комментирует Горошников.

Научно-популярный способ изложения, характерный для книг «Медиароста», является действительно трендовым: с одной стороны, он интересен для научного сообщества, с другой — делает представленную информацию доступной для широкой читательской аудитории.

«Три тома, выпущенных в серии «Библиотека ярославской семьи», посвящены сословным группам — духовенству, купечеству, дворянству. Эти книги фактически формируют понятие о таком уникальном явлении, как русская интеллигенция XIX–XX веков. Благодаря тщательной работе с историческим материалом, получилось, можно сказать, «открыть» заново известных деятелей ярославской земли. В итоге мы получили яркий портрет гражданина Ярославского края, который много сделал для духовного, экономического, социального развития нашей земли», — рассказывает один из авторов этих книг, кандидат культурологи, ведущий научный сотрудник Переславль-Залесского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Людмила Сукина.

Новые книги «Медиароста»

Книжная серия «Библиотека ярославской семьи» издаётся уже почти десять лет. Для российского книгоиздательства это первый опыт столь масштабного описания культурно-исторического, природного, социального многообразия региона.

«Принципиально важно, что это проект не просто долгоживущий, он растёт и развивается. Как мне кажется, он естественно и логично осуществляет свой рост, — комментирует пресс-секретарь Ярославской епархии Александр Сатомский. — Новые издания о сословиях представляют собой некий исторический срез, данный не в цифрах, не в географии, а в людях, персоналиях — их помыслах, целях, идеях. Думаю, правильно было бы читать книги из трёхтомника параллельно: именно так сформируется понимание атмосферы конкретного временного периода».

Книга «Памятники ярославской архитектуры», несмотря на то, что вышла совсем недавно, уже получила заслуженное признание: издание отмечено серебряным знаком ХХХ Международного архитектурного фестиваля «Зодчество — 2022».

«Памятники ярославской архитектуры»

Труд авторского коллектива посвящён подробному описанию более чем 50-ти объектов — образцов культовой, гражданской и промышленной архитектуры, начиная с древнейшего Спасо-Преображенского собора XII века в Переславле-Залесском, заканчивая памятниками промышленной, городской архитектуры XIX–XX веков. Перед авторами стояла непростая задача: не просто показать эволюцию стилей и направлений, но и рассказать о ярославской архитектуре как об особом направлении культурного развития. Особенностью издания стало тесное и плодотворное сотрудничество местного авторского коллектива с московскими специалистами из государственного института искусствознания и Государственного научно-исследовательского музея архитектуры имени А. В. Щусева.

«Некоторые вещи пришлось пересмотреть, корректировать — с учётом новых методологических подходов. Переработка была настолько фундаментальной, что сроки «выхода в свет» этого издания пришлось переносить, — объясняет Горошников. — В книге опубликован уникальный иллюстративный материал, который ранее не был доступен широкой публике».

В процессе работы над этой книгой издательство «Медиарост» активно взаимодействовало с музеем-заповедником «Ростовский кремль».

«Издание было задумано несколько лет назад. У него есть два идейных вдохновителя — это Александр Филяев, нынешний директор «Ростовского кремля», и Виталий Горошников, директор «Медиароста», — рассказывает замдиректора музея-заповедника «Ростовский кремль» по научной работе Александр Морозов. — Для нас опыт сотрудничества оказался весьма полезным. Масштаб такого издания предполагает целостный, обобщённый взгляд на архитектуру региона. Мы же привыкли рассматривать объекты изолированно, углубляясь в детали, сосредотачиваясь на некой концепции. Оказалось интересным собрать знания воедино, определить наиболее существенные направления и образцы архитектуры, и, в то же время, уделяя внимание особенному, уникальному».

Довольно неожиданным аспектом краеведения стала тема обращения к спорту. Очередное издание серии «Библиотека ярославской семьи» посвящена ярославцам, которые принимали участие в Олимпийских играх.

Книга «Вершины ярославского спорта»

«Культура, история, памятники — вот то, что традиционно ассоциируется с краеведением. Я, например, считаю, что краеведение XX века может быть посвящено даже не культуре — если мы говорим о нашем крае — а промышленности, науке и технологиям, инженерной и конструкторской мысли. Спорт — тоже неотъемлемая часть нашей жизни, некий пласт культуры, поэтому выход такого издания вполне логичен», — считает директор «Медиароста».

Книга «Вершины ярославского спорта»

Читать или не читать?

Кажется вполне логичным: краеведческие новинки должны оказаться в местных библиотеках, чтобы стать доступными для всех читателей. Однако найти их на книжных полках абонемента или даже читательского зала вряд ли удастся.

«Мы в обязательном порядке сдаём необходимое количество экземпляров в областную библиотеку — считаем это своим долгом, дарим книги в фонд библиотеки имени Лермонтова — у меня с ней связаны очень тёплые воспоминания о студенческой юности. В Ярославской области 17-ть районов, и библиотеки, особенно в сельской местности — своеобразные «очаги» жизни. Когда ранее наши книги всё-таки доходили до них, мы получали большое количество отзывов, живой обратной связи, — рассказывает Виталий Горошников. — К сожалению, вынужден отметить: наша область радикально отличается от других тем, что библиотеки совершенно не закупают краеведческие книги. Например, у «Медиароста» централизованных закупок для муниципальный, районных и школьных библиотек не было несколько лет. Исключение составляют редкие единичные приобретения. Но для обслуживания читательского спроса, ориентированного на краеведческие новинки, этого явно недостаточно».

Книжные новинки «Медиароста»

Все проекты рыбинского издательства связаны с коллективным трудом, где каждый автор, специалист обладает серьёзным уровнем компетенции. По сути, книга — некая площадка-интегратор, объединившая вокруг себя культурное сообщество экспертов по конкретной тематике.

«Мы как-то посчитали: в проектах «Медиароста» за последние годы приняли участие более 700 человек, из них более 100 — кандидаты и доктора наук. Именно поэтому считаю принципиально важным, чтобы их труд, опыт, знания, воплощённые в книгах, стали доступны читателям», — считает Горошников.

В издательстве уверены: мнение о невостребованности, неактуальности книг в наше время сильно преувеличено. В доказательство приводят простой факт: одна из книг недавно переизданного трёхтомника «Ярославский край» — «История. Традиции. Характер» — выходит уже в пятом издании за девять лет. Общий тираж составил более 20-ти тысяч экземпляров. При этом в розницу реализовали примерно 70% от общего объёма продаж.

«Важно, что люди деньгами «проголосовали» за наши книги, определив свой интерес к ним. Это ещё одно доказательство того, что такие книги должны быть доступны во всех библиотеках области», — рассуждает Виталий Горошников.

«Ярославцы любят свою землю, ценят свою малую родину. Но в чём её ценность? Ответить на этот вопрос могут книги по краеведению: качественные, с достоверными фактами и, в то же время, с доступным для понимания изложением, — уверена кандидат исторических наук, доцент исторического факультета ЯрГУ имени П. Г. Демидова Нина Обнорская, — Это своеобразный способ самоидентификации себя в том микромире, которое можно определить как «ярославское общество»: понять происхождение собственных привычек, увидеть корни той истории, которая творится сегодня, вписать историю своего рода, семьи в историю края».

Все книги издательства «Медиарост» можно приобрести в фирменных магазинах, во время публичных презентаций, на интернет-площадке магазина «Озон».