Нальчик, 24 октября, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Группу добровольцев проводили в зону спецоперации из Кабардино-Балкарии. Два автобуса с жителями республики, добровольно отправившимися на защиту Родины, выехали в Ростовскую область, сообщила ГТРК «Кабардино-Балкария».

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация

Добровольцы пройдут здесь в специальном центре необходимую подготовку, после чего сдадут практический экзамен и будут распределены по воинским подразделениям в соответствии с военно-учетными специальностями, сообщил военный комиссар Кабардино-Балкарии Дмитрий Пахомов.

Еще до отправки из республики бойцы из региона прошли вводный курс оказания первой медицинской помощи, который провела представитель Российского Красного Креста.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября 2022 года военком Кабардино-Балкарии Дмитрий Пахомов отчитался о полном выполнении республикой задания по частичной мобилизации.