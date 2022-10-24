Рязань, , 14:27 — REGNUM Новые комплекты униформы закупили для сотрудников всех пяти подстанций скорой медицинской помощи в Рязанской области, сообщает 24 октября пресс-служба минздрава региона.

Скорая помощь Дарья Драй © ИА REGNUM

Медики получат по два комплекта одежды. В зимние и демисезонные наборы входят куртки, брюки, жилеты, рубашки для мужчин и блузки для женщин. Форма синего цвета снабжена светоотражающими элементами.

Кроме того, для сотрудников закупили по 110 пар мужской летней и зимней обуви и 327 пар женских полуботинок и сапог. Водители получат 219 пар демисезонных полуботинок. Летняя обувь выполнена из воздухопроницаемого трикотажа с термонитью, зимняя — из натуральной кожи.