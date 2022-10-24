Шахты, Ростовская область, 24 октября, 2022, 14:26 — ИА Регнум. В Ростовской области студенты-волонтёры акции взаимопомощи #МыВместе шьют балаклавы для мобилизованных и военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 24 октября.

Александр Погожев ИА REGNUM СВО

Пошив балаклав организован на базе техникума «Дон-Текс» в Шахтах. Некоммерческая организация «Шанс» передала волонтёрам пять рулонов флисовой ткани. Ежедневно балаклавы шьют по 10 студентов. Изготовлено более 100 изделий.

Шахтинские педагоги после уроков проводят дополнительные занятия по географии, русскому языку и математике для детей военнослужащих.