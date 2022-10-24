Саратов, , 14:26 — REGNUM На томатном поле в Дергачевском районе Саратовской области обнаружен очаг карантинного вредителя. Соответствующую публикацию СМИ прокомментировали 24 октября в региональном минсельхозе.

Томат Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По официальным данным, в 2021 году на территории Гагаринского и Дергачевского муниципальных районов Саратовской области были обнаружены очаги южноамериканской томатной моли. С тех пор здесь введен карантин.

На сегодняшний день в Гагаринском районе карантин отменен, в Дергачевском — продолжает действовать.

Напомним, в Челябинской области в мае пресекли реализацию 18 тонн заражённых томатов из Узбекистана.

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