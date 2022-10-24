Кишинёв, 24 октября, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Протесты в Кишинёве продолжатся, несмотря на противодействие властей Молдавии. Об этом 24 октября объявил в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) скрывающийся в Израиле от правосудия лидер партии «Шор» Илан Шор.

Чурбан Илан Шор

Он критически высказался о том, как накануне полицией был сорван митинг, согласованный на площади Великого национального собрания. Поводом стало то, что там разместили ярмарку сельского хозяйства, которую посетила президент Молдавии Майя Санду и купила свечку и яблоко.

«Вы видели — людей там не было. Майя Санду пошла купить свечечку и яблочко. Но она не понимает, что у людей нет денег сегодня, благодаря ей, чтобы купить свечечку и яблочко», — заявил Шор.

Политик также отметил, что на прошлой неделе сотрудники антикоррупционной прокуратуры в ходе серии обысков задержали всех региональных лидеров, которые организовывали проезд и питание для желающих приехать на митинг в Кишинёв. Шор заявил, что правоохранители также якобы изъяли у активистов 5,5 млн леев (около 17 млн рублей), а сообщили об изъятии 3,5 млн леев.

Шор анонсировал новый протестный митинг на 30 октября возле Академии наук. Он призвал продолжать добиваться сноса власти.

Стоит отметить, что «Шор» проводит масштабные протестные митинги с 18 сентября по воскресеньям. 16 и 23 октября власти срывали проведения акции в запланированном месте.