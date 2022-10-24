Донецк, 24 октября, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Зайцево в Донецкой Народной Республике, сообщили 24 октября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Ngu.gov.ua Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 13:25 (совпадает с мск) — н. п. Курдюмовка — н. п. Зайцево: выпущено 10 снарядов калибра 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 24 октября боевики ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка.

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