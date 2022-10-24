Ростов, Ярославская область, 24 октября 2022, 15:24 — REGNUM В Ростовском районе Ярославской области нетрезвый мужчина, житель Ивановской области, угнал грузовик. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по региону.
Заявление поступило в полицию от жителя Тутаевского района о том, что с территории фермерского хозяйства в Ростовском районе был угнан «КамАЗ». Полиция нашла подозреваемого — 51-летнего жителя Ивановской области, ранее уже привлекавшегося к уголовной ответственности.
Сейчас против мужчины возбуждено уголовное дело, автомобиль изъят.