Ростов, Ярославская область, 24 октября, 2022, 15:24 — ИА Регнум. В Ростовском районе Ярославской области нетрезвый мужчина, житель Ивановской области, угнал грузовик. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по региону.

Пресс-служба КАМАЗ КамАЗы

Заявление поступило в полицию от жителя Тутаевского района о том, что с территории фермерского хозяйства в Ростовском районе был угнан «КамАЗ». Полиция нашла подозреваемого — 51-летнего жителя Ивановской области, ранее уже привлекавшегося к уголовной ответственности.

«Полицейскими установлено, что подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения заметил незакрытый автомобиль, в замке зажигания находился ключ. Мужчина решил воспользоваться ситуацией и поехал прокатиться. Далее он бросил транспортное средство у дома и пошел спать», — рассказали в полиции.

Сейчас против мужчины возбуждено уголовное дело, автомобиль изъят.