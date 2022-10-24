* Талибы — запрещённая в России организация

Майданшахр, Афганистан, , 14:35 — REGNUM Источники газеты «8 Собх» в афганской провинции Вардак сообщают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обвинили жителей уезда Хесса II Бехсуд в сотрудничестве с Алипуром, бывшим местным командиром, и начали широкомасштабную операцию в этом уезде.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Уже три дня талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) занимают кишлаки Така Ту и Иблис. Они обвинили местных жителей в том, что те прячут в своих домах оружие для командира Алипура, хотя жители это опровергают.

Надёжные источники из этого района подтверждают, что на данный момент талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытали местных жителей, убили одного, ранили 11 человек и сожгли 15 домов.

Источники также добавляют, что из-за притеснений в горы бежали десятки семей. Если ситуацию не разрешить, бежавшие могут погибнут из-за холодов.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также отключили телекоммуникации и интернет-услуги в этом районе. Более подробной информации о ситуации в регионе пока нет. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ситуацию никак не прокомментировали.

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