Москва, 24 октября, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Выброс радиоактивных веществ на Запорожской АЭС может затронуть всю Европу, заявили в Министерстве обороны России.

Министерство обороны России Запорожская АЭС после обстрела со стороны ВСУ

В ведомстве напомнили о прогнозе радиационной обстановки, которая может сложиться вокруг Запорожской атомной электростанции в результате аварии. С 24 февраля по настоящее время территория ЗАЭС подверглась 39 огневым ударам со стороны ВСУ.

Ранее удары по станции не вызывали опасений в мире из-за заключений американских специалистов, которые указывали, что ядерные реакторы выдерживают падение гражданского самолёта.

«Однако проведенный нашими специалистами прогноз развития радиационной обстановки, впоследствии подтвержденный профильными европейскими научными организациями, показал, что выброс радиоактивных веществ затронет практически всю Европу», — подчеркнули в Минобороны.