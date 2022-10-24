Санкт-Петербург, 24 октября, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области (АО «ЛОЭСК») со второй попытки отсудили у комитета финансов Ленинградской области 2,3 млрд рублей в счет понесенных ими убытков в 2019 году из-за низких тарифов, это следует из опубликованных 24 октября на сайте арбитражного суда региона материалов.

Суд

Компания ЛОЭСК обратилась с иском к комитету финансов в феврале 2021 года о взыскании 2,3 млрд рублей убытков за 2019 год. К участию в деле в качестве третьих лиц были привлечены комитет по тарифам, «Россети Ленэнерго» и ФАС России. В июле того же года в иске компании отказали, но ЛОЭСК подало апелляцию и предоставило суду результаты экспертизы от ООО «Центр экспертиз и оценки».

Эксперты ответили на три вопроса: какой размер необходимой валовой выручки Общества является экономически обоснованным на 2019 год, каким должен быть размер индивидуальных тарифов на содержание сетей на первое и второе полугодие 2019 года, и на какую величину, в денежном выражении, изменилась бы выручка Общества, связанная с оказанием услуг в 2019 году. В результате они установили, что ЛОЭСК понесла существенные убытки, так как установленные тарифы были ниже экономически обоснованной нормы.

Ввиду чего суд встал на сторону ЛОЭСК и предписал комитету финансов Ленобласти выплатить упущенную выгоду в 2,3 млрд рублей. Добавим, что данное решение суда может быть обжаловано. При этом, в арбитраже находится еще одно похожее дело, на 2,9 млрд рублей, которые также планируют взыскать с региональной администрации электрические сети, но уже за 2020 год.

Опрошенные изданием «Коммерсантъ» эксперты отметили, что факт взыскания такой суммы с дефицитного бюджета Ленинградской области сам по себе уже является прецедентом. Но говорить о том, что этот прецедент сформирован окончательно, преждевременно.

«Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области (ЛенРТК) намерен оспорить решение суда, поскольку не согласен с ним и считает представленную на суде экспертную оценку необъективной. В частности, не было учтено предписание Федеральной антимонопольной службы, выданное комитету по тарифам по результатам проведения проверки в 2018 году, которым ФАС России обязал ЛенРТК исключить из необходимой валовой выручки АО «ЛОЭСК» на 2019–2021 годы 2,9 млрд рублей и провести дополнительный анализ расходов на 16 млрд рублей. Также не были учтены все предыдущие судебные решения по этому делу»,— прокомментировали в областном комитете по тарифам и ценовой политике.