Москва, 24 октября 2022, 14:22 — REGNUM Энергетический кризис в ЕС и Великобритании вовсе не завершился. Страны Западной Европы с конца лета по начало октября буквально в авральном режиме без оглядки на Брюссель занимались оперативной накачкой газом своих подземных хранилищ по ценам почти в пять раз выше, чем год назад, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

Плата за электроэнергию
Плата за электроэнергию
ТНС энерго Ярославль
«При этом качество жизни граждан еврозоны и Туманного Альбиона резко пошло вниз. Продуктовая инфляция подскочила на 20%. На фоне недальновидной политики ЕС легче, конечно, критиковать Россию, чем заниматься сбалансированным сотрудничеством с ведущими мировыми поставщиками энергоресурсов.
Западные страны Европы захлестнула зеленая энергетическая и идеологическая повестка. Пока газохранилища полные, а холода не еще не наступили, негативная риторика Брюсселя будет расти.
Прогресс в части «зеленого» электричества не решит ключевых вызовов. Торговый дефицит стран ЕС сегодня находится на историческом антирекорде и составляет почти 58 млрд евро, а дефицит внешней торговли превысил 300 млрд евро за первые восемь месяцев 2022 года.
Энергетический кризис в ЕС может стоить более 700 млрд евро в год. При этом качество жизни граждан еврозоны на фоне двузначной инфляции и масштабного падения евро к мировым резервным валютам может просесть почти на 40%.
ЕС сегодня стоит на пороге деиндустриализации. Падение цен на газ, наблюдаемое в конце октября, вполне краткосрочное явление и вызвано искусственным принудительным ограничением потребления газа и электричества на фоне заоблачных цен на электроэнергию.
Энергоемкие производства снизили объемы выработки, под угрозой заморозка отрасли энергоемких блокчейн-вычислений, майнинга, металлургии, удобрений и нефтехимии. Масштаб деиндустриализации еще предстоит оценить», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, страны Европы в 2023 году рискуют столкнуться с рекордными ценами на природный газ и электричество, говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ).

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