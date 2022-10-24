Москва, 24 октября, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Энергетический кризис в ЕС и Великобритании вовсе не завершился. Страны Западной Европы с конца лета по начало октября буквально в авральном режиме, без оглядки на Брюссель, занимались оперативной накачкой газом своих подземных хранилищ по ценам почти в пять раз выше, чем год назад, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

ТНС энерго Ярославль Плата за электроэнергию

«При этом качество жизни граждан еврозоны и Туманного Альбиона резко пошло вниз. Продуктовая инфляция подскочила на 20%. На фоне недальновидной политики ЕС легче, конечно, критиковать Россию, чем заниматься сбалансированным сотрудничеством с ведущими мировыми поставщиками энергоресурсов.

Западные страны Европы захлестнула зеленая энергетическая и идеологическая повестка. Пока газохранилища полные, а холода еще не наступили, негативная риторика Брюсселя будет расти.

Прогресс в части «зеленого» электричества не решит ключевых вызовов. Торговый дефицит стран ЕС сегодня находится на историческом антирекорде и составляет почти 58 млрд евро, а дефицит внешней торговли превысил 300 млрд евро за первые восемь месяцев 2022 года.

Энергетический кризис в ЕС может стоить более 700 млрд евро в год. При этом качество жизни граждан еврозоны на фоне двузначной инфляции и масштабного падения евро к мировым резервным валютам может просесть почти на 40%.

ЕС сегодня стоит на пороге деиндустриализации. Падение цен на газ, наблюдаемое в конце октября, — вполне краткосрочное явление и вызвано искусственным принудительным ограничением потребления газа и электричества на фоне заоблачных цен на электроэнергию.

Энергоемкие производства снизили объемы выработки, под угрозой заморозка отрасли энергоемких блокчейн-вычислений, майнинга, металлургии, удобрений и нефтехимии. Масштаб деиндустриализации еще предстоит оценить», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, страны Европы в 2023 году рискуют столкнуться с рекордными ценами на природный газ и электричество, говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ).

Читайте также: МВФ предрёк ЕС рекордный рост в 2023 году цен на газ и электричество