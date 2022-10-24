Москва, 24 октября, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Статистику по движению зерна с территории б. УССР до конечного потребителя запросила у Секретариата ООН Россия. Об этом 24 октября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хисейном Брахимом Тахой.

Kremlin.ru Сергей Лавров

Как отметил глава МИД России, страны Европы признают, что получают большую часть зерна с территории б. УССР, однако утверждают, что затем оно расходится по странам мира, включая наиболее бедные из них.

«Хотелось бы, конечно, иметь более четкую картину, поэтому мы попросили Секретариат ООН, который занимается всей этой операцией и у которого есть все данные, представить статистику по движению зерна до конечного пункта, где находится конечный потребитель», — сказал он.

При этом Лавров подчеркнул, что перед решением вопроса о продлении зерновой сделки должны быть разрешены все вопросы российской стороны по её выполнению.

«Мы исходим из того, что до того, как будет рассматриваться вопрос о её продлении, все упомянутые мной вопросы будут удовлетворительным образом решены», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что вопрос о подготовке киевским режимом «грязной бомбы» будет поднят Россией в Организации Объединённых Наций.