Херсон, , 14:20 — REGNUM Памятники русскому полководцу Александру Суворову и флотоводцу Федору Ушакову эвакуированы из Херсона, они будут возвращены после освобождения от киевского режима Николаевской и Днепропетровской областей. Об этом в телеграм-канале сообщил 24 октября заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

Стремоусов пояснил, что памятники из Херсона вывезли по личному указанию врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо — из-за угрозы повреждения при обстрелах или терактах.

«Памятники обязательно вернутся на свои места, после освобождения Николаевской и Днепропетровской областей от укровермахта», — написал Стремоусов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Херсоне памятник Суворова находился на улице имени полководца, памятник Ушакову располагался у корпуса Херсонской государственной морской академии, оба были установлены в советское время.