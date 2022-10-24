Херсон, 24 октября, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Памятники русскому полководцу Александру Суворову и флотоводцу Федору Ушакову эвакуированы из Херсона, они будут возвращены после освобождения от киевского режима Николаевской и Днепропетровской областей. Об этом в телеграм-канале сообщил 24 октября заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

Стремоусов пояснил, что памятники из Херсона вывезли по личному указанию врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо — из-за угрозы повреждения при обстрелах или терактах.

«Памятники обязательно вернутся на свои места, после освобождения Николаевской и Днепропетровской областей от укровермахта», — написал Стремоусов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Херсоне памятник Суворова находился на улице имени полководца, памятник Ушакову располагался у корпуса Херсонской государственной морской академии, оба были установлены в советское время.