Оренбург, 24 октября, 2022, 14:19 — ИА Регнум. В Оренбургской области 24 октября с рабочей поездкой находится полпред президента в ПФО Игорь Комаров. Он с губернатором Оренбуржья Денисом Паслером посетил военный палаточный городок, где проходят боевое слаживание мобилизованные оренбуржцы, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

orenburg-gov.ru Военный палаточный городок для мобилизованных

На строительство военного городка ушло три недели и 40 млн рублей из бюджета региона. Он расположен в селе Нижняя Павловка на базе полигона 106 учебного центра войсковой ПВО Сухопутных войск Центрального военного округа. Игорь Комаров и Денис Паслер оценили быт мобилизованных, пообщались с командованием и бойцами.

Первые мобилизованные оренбуржцы заселились в городок в середине октября. По прибытии бойцы получают полный комплект зимнего и летнего обмундирования, обувь и теплые вещи. На каждого оформляется карта для получения денежного довольствия. На территории работают представители четырех банков.

Все палатки отапливаются. Для резервистов предусмотрено трехразовое питание. Мобилизованным доставляют боксы с горячей едой. Созданы необходимые бытовые условия.

«Считаю, что все вопросы важные, требуют внимания и решений. Мужчины готовы защищать страну и российский народ, в тылу у них остались семьи и близкие. И мы обязаны на всех уровнях власти оказать им полную поддержку», — подчеркнул Комаров.

В рамках обучения с резервистами работают инструкторы, имеющие боевой опыт. На полигоне бойцы отрабатывают навыки огневой, тактической, военно-медицинской, разведывательной, инженерной подготовки, ориентации на местности. На боевую подготовку отводится около 8-10 часов в сутки, включая ночные занятия.

На базе палаточного городка развёрнуты пять медицинских пунктов с палатами. Имеются все необходимые лекарства и материалы. Действует центр психологической помощи. Есть полевая мечеть и церковь.

Игорю Комарову и Денису Паслеру рассказали, что некоторые бойцы хотят выехать из части для проведения церемоний венчания и бракосочетания. Такую возможность им предоставят.