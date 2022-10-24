Москва, , 14:20 — REGNUM Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

На Купянском направлении противник силами до трех мотопехотных рот предпринял попытки атаковать позиции российских войск в районах населенных пунктов Першотравневое, Орлянка и Берестовое Харьковской области. Все атаки отражены.

В результате огневого поражения подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции. Уничтожено более 25 военнослужащих киевского режима, один танк, пять бронетранспортеров и четыре пикапа.

На Красно-Лиманском направлении подразделения ВСУ силами до двух механизированных рот стремились вклиниться в оборону российских войск в направлении населенного пункта Червонопоповка Луганской народной республики.

Ударами авиации, огнем артиллерии и обороняющихся подразделений противник был остановлен и отброшен на исходный рубеж.

Уничтожено более 20 военнослужащих киевского режима и две боевые машины пехоты.

На Южно-Донецком направлении противник атаковал позиции российских войск силами двух ротных тактических групп в направлении населенных пунктов Сладкое и Владимировка Донецкой народной республики.

Огнем артиллерии и активными действиями российских подразделений атака противника была отражена.

Уничтожено 25 военнослужащих киевского режима, танк, три боевые машины пехоты и два автомобиля.

На Николаево-Криворожском направлении противник безуспешно атаковал силами батальонной тактической группы позиции российских войск в районах населенных пунктов Брускинское, Пятихатки и Трифоновка Херсонской области.

В результате огневого поражения и сосредоточенных ударов российской артиллерии уничтожено более 80 военнослужащих киевского режима, 11 боевых бронированных машин и 15 автомобилей.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены четыре пункта управления ВСУ в районах населенных пунктов Степовая Новоселовка Харьковской области, Давыдов Брод, Андреевка Херсонской области, Оленовка Николаевской области, 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 174-х районах.

В районе населенного пункта Двуречная Харьковской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито три беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Ягодное Харьковской области, Шевченко и Малый Керменчик Донецкой Народной Республики.

Кроме того, уничтожен в воздухе 21 снаряд реактивных систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха» в районах населенных пунктов Лисичанск Луганской Народной Республики и Новая Каховка Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 325 самолетов, 162 вертолета, 2326 беспилотных летательных аппаратов, 383 зенитных ракетных комплекса, 6020 танков и других боевых бронированных машин, 874 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3521 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 6741 единица специальной военной автомобильной техники.