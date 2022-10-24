Москва, 24 октября, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

На купянском направлении противник силами до трех мотопехотных рот предпринял попытки атаковать позиции российских войск в районах населенных пунктов Першотравневое, Орлянка и Берестовое Харьковской области. Все атаки отражены.

В результате огневого поражения подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции. Уничтожено более 25 военнослужащих киевского режима, один танк, пять бронетранспортеров и четыре пикапа.

На краснолиманском направлении подразделения ВСУ силами до двух механизированных рот стремились вклиниться в оборону российских войск в направлении населенного пункта Червонопоповка Луганской Народной Республики.

Ударами авиации, огнем артиллерии и обороняющихся подразделений противник был остановлен и отброшен на исходный рубеж.

Уничтожено более 20 военнослужащих киевского режима и две боевые машины пехоты.

На южно-донецком направлении противник атаковал позиции российских войск силами двух ротных тактических групп в направлении населенных пунктов Сладкое и Владимировка Донецкой Народной Республики.

Огнем артиллерии и активными действиями российских подразделений атака противника была отражена.

Уничтожено 25 военнослужащих киевского режима, танк, три боевые машины пехоты и два автомобиля.

На николаево-криворожском направлении противник безуспешно атаковал силами батальонной тактической группы позиции российских войск в районах населенных пунктов Брускинское, Пятихатки и Трифоновка Херсонской области.

В результате огневого поражения и сосредоточенных ударов российской артиллерии уничтожено более 80 военнослужащих киевского режима, 11 боевых бронированных машин и 15 автомобилей.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены четыре пункта управления ВСУ в районах населенных пунктов Степовая, Новоселовка Харьковской области, Давыдов Брод, Андреевка Херсонской области, Оленовка Николаевской области, 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 174 районах.

В районе населенного пункта Двуречная Харьковской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито три беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Ягодное Харьковской области, Шевченко и Малый Керменчик Донецкой Народной Республики.

Кроме того, уничтожен в воздухе 21 снаряд реактивных систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха» в районах населенных пунктов Лисичанск Луганской Народной Республики и Новая Каховка Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 325 самолетов, 162 вертолета, 2326 беспилотных летательных аппаратов, 383 зенитных ракетных комплекса, 6020 танков и других боевых бронированных машин, 874 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3521 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 6741 единица специальной военной автомобильной техники.