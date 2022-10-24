Чебоксары, , 14:18 — REGNUM В Новочебоксарске планируют приватизировать здание и земельный участок площадью 3291 кв. метр, где располагается образовательная организация. Это следует из распоряжения, подписанного главой Чувашии Олегом Николаевым, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Земля Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно решению, принято решение о приватизации государственного имущества Чувашии, расположенного в Новочебоксарске по улице Коммунистическая, 37. Оно включает земельный участок площадью 3291 кв. метра и объект недвижимого имущества — хозяйственный корпус (литера Г, г1) площадью 933,5 кв. метра.

В распоряжении уточняется, что в отношении объекта есть договоры о сдаче в аренду земельного участка и имущества, находящегося в государственной собственности Чувашии, заключённый до 31 января 2027 года.

«Установить способ приватизации государственного имущества […] — продажа на аукционе в электронной форме. Установить начальную цену подлежащего приватизации государственного имущества Чувашской Республики […] в размере12 007 300 рублей», — говорится в документе.

Отметим, что в здании по улице Коммунистическая, 37 располагается автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация «Академия технологии и управления».

Как сообщало ИА REGNUM , в сентябре 2022 года в Новочебоксарске здание бывшего кинотеатра «Атăл», которое в 2020 году было передано из государственной собственности в муниципальную, вернула в казну города.

Подробнее: Здание бывшего кинотеатра в Новочебоксарске возвращают муниципалитету