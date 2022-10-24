Чебоксары, 24 октября, 2022, 14:18 — ИА Регнум. В Новочебоксарске планируют приватизировать здание и земельный участок площадью 3291 кв. метр, где располагается образовательная организация. Это следует из распоряжения, подписанного главой Чувашии Олегом Николаевым, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Земля

Согласно решению, принято решение о приватизации государственного имущества Чувашии, расположенного в Новочебоксарске по улице Коммунистическая, 37. Оно включает земельный участок площадью 3291 кв. метра и объект недвижимого имущества — хозяйственный корпус (литера Г, г1) площадью 933,5 кв. метра.

В распоряжении уточняется, что в отношении объекта есть договоры о сдаче в аренду земельного участка и имущества, находящегося в государственной собственности Чувашии, заключённый до 31 января 2027 года.

«Установить способ приватизации государственного имущества […] — продажа на аукционе в электронной форме. Установить начальную цену подлежащего приватизации государственного имущества Чувашской Республики […] в размере12 007 300 рублей», — говорится в документе.

Отметим, что в здании по улице Коммунистическая, 37 располагается автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация «Академия технологии и управления».

Как сообщало ИА REGNUM , в сентябре 2022 года в Новочебоксарске здание бывшего кинотеатра «Атăл», которое в 2020 году было передано из государственной собственности в муниципальную, вернула в казну города.

Подробнее: Здание бывшего кинотеатра в Новочебоксарске возвращают муниципалитету