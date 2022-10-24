Уфа, 24 октября, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Солнечную электростанцию запустят в башкирском городе Агидель. Об этом 24 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Solarsystems.msk.ru Солнечная электростанция

Торжественный пуск солнечной электростанции состоится 26 октября на церемонии открытия Российского энергетического форума в Уфе (форум будет проходить в ВДНХ-ЭКСПО с 26 по 28 октября 2022 года).

Отмечается, что кроме этого, будет завершено строительство второй цепи воздушной линии на подстанцию «Алексеевка» в Белебеевском районе.

«Сегодня ситуация в энергетике развивается в условиях импортозамещения, которое необходимо максимально активизировать, чтобы обеспечить энергобезопасность страны. Отмечу, что в Башкортостане этот процесс идет с некоторым опережением. На предстоящем энергофоруме, в первую очередь, нам нужно определить наши потребности, выявить точки роста и выработать стратегию развития отечественной энергетики в условиях внешних вызовов», — приводит пресс-служба слова заместителя премьер-министра правительства региона — министра промышленности, энергетики и инновацийАлександра Шельдяева.

Сообщается, что российский энергетический форум пройдет в Уфе уже в 21-й раз, специализированная выставка «Энергетика Урала» — в 28-й раз.

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