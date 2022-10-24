Петрозаводск, 24 октября, 2022, 14:24 — ИА Регнум. В столице Республики Карелия пройдёт акция в поддержку специальной военной операции Вооруженных Сил России. Об этом 24 октября сообщили в пресс-службе региона.

Александр Дремлюгин ИА REGNUM Российские флаги

Жители примут участие в митинге, который пройдёт 28 октября и начнется в 13:00 мск. Неравнодушные граждане соберутся у военно-мемориального комплекса Карельского фронта «Аллея памяти и славы».

«Сегодня российские воины, в том числе и наши земляки, ведут непримиримую борьбу с нацизмом, восстанавливают справедливость на территориях [бывш. УССР]», — сообщил на своей странице «ВКонтакте» организатор мероприятия, координатор движения «Волонтеры Победы» в регионе Алексей Лисицин.

Отметим, что на мероприятии в поддержку специальной военной операции России выступят творческие коллективы Петрозаводска.