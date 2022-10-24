Минеральные Воды, Ставропольский край, 24 октября 2022, 14:14 — REGNUM АНО «Центр проектного развития территорий и туризма Челябинской области» поставил перед участниками финала направления «Развитие территорий» Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства», одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» задачу по развитию гастрономического потенциала региона.
Участники финала представили жюри несколько разработок, о которых журналистам рассказала директор Центра развития региональной̆ экономики и городской̆ среды Агентства стратегических инициатив (АСИ) Ольга Захарова, выступавшая членом жюри в кейсе Челябинской области.
По ее словам, представители заказчика заинтересовались предложениями креативной команды, но все они требуют доработки и детализации, а также объединения в общую гастрономическую концепцию региона, чего достичь пока не удалось.
Вместе с тем накануне федеральный эксперт кейса по развитию гастрономического потенциала Челябинской области, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России по работе с международными организациями и гастрономическому туризму, президент Международного этногастрономического центра Леонид Гелибтерман рассказал представителям СМИ, что у Челябинской области есть высокие шансы реализовать успешный гастропроект.
Напомним, в Минеральных водах проходит финал направления «Развитие территорий» Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства», одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». В понедельник, 24 октября — финальный день соревновательных мероприятий.