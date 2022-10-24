Минеральные Воды, Ставропольский край, 24 октября, 2022, 14:14 — ИА Регнум. АНО «Центр проектного развития территорий и туризма Челябинской области» поставил перед участниками финала направления «Развитие территорий» Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства», одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» задачу по развитию гастрономического потенциала региона.

Александр Погожев, ИА REGNUM МинводыЭКСПО

Участники финала представили жюри несколько разработок, о которых журналистам рассказала директор Центра развития региональной̆ экономики и городской̆ среды Агентства стратегических инициатив (АСИ) Ольга Захарова, выступавшая членом жюри в кейсе Челябинской области.

По ее словам, представители заказчика заинтересовались предложениями креативной команды, но все они требуют доработки и детализации, а также объединения в общую гастрономическую концепцию региона, чего достичь пока не удалось.

Вместе с тем накануне федеральный эксперт кейса по развитию гастрономического потенциала Челябинской области, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России по работе с международными организациями и гастрономическому туризму, президент Международного этногастрономического центра Леонид Гелибтерман рассказал представителям СМИ, что у Челябинской области есть высокие шансы реализовать успешный гастропроект.

«Для этого области нужно только иметь достаточно амбиций… В проекте было три стола участников, и за каждым столом сидел представитель заказчика — либо люди из сферы гостеприимства, уважаемые в Челябинской области, либо представители органов региональной власти. И все они принимали участие в обсуждении проекта именно как представители заказчика. А фокус именно в том, чтобы в этот проект поверили представители региональных органов власти, и сказали: «Нам это интересно». А для меня самая большая оценка этого всего — то, что представитель органов региональной власти сказал: «Все, теперь мяч на нашей стороне», — рассказал Леонид Гелибтерман.

Напомним, в Минеральных водах проходит финал направления «Развитие территорий» Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства», одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». В понедельник, 24 октября — финальный день соревновательных мероприятий.