Тюмень, , 14:14 — REGNUM В Тюмени суд обязал службу исполнения наказаний обеспечить соблюдение прав женщин, содержащихся в следственном изоляторе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Телевизор Цитатат из м/ф «Приключение кота Леопольда». реж Анатолий Резников. 1975. СССР

Проверка надзорного ведомства в СИЗО № 4 УФСИН по Тюменской области выявила ненадлежащие условия содержания арестованных женщин. К примеру, камеры для женщин оборудуются телевизором и холодильником в обязательном порядке.

«Несмотря на предоставление срока для устранения нарушений закона, при повторной проверке установлено, что камеры следственного изолятора необходимыми предметами быта, которые обязательны в силу закона, не оснащены», — сообщают в ведомстве.

Тюменский районный суд удовлетворил административный иск прокуратуры. Не согласившись с решением суда, ответчик обжаловал его в вышестоящую инстанцию. Однако и Тюменский областной суд оставил решение районного суда без изменения.