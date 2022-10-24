Москва, , 14:30 — REGNUM Законопроект о механизме оплаты отпуска, решение о предоставлении которого было принято менее, чем за три рабочих дня до его начала, внесли в Госдуму депутаты от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером палаты парламента Владиславом Даванковым и главой думского комитета по малому и среднему предпринимательству Александром Деминым, передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Поправки предлагается внести в 136 статью Трудового кодекса РФ. Сейчас предусмотрено, что оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала.

Авторы законопроекта пояснили, что работодатели, даже если они согласны предоставить работнику срочный оплачиваемый отпуск по заявлению, поданному за меньший срок, вынуждены отказывать исключительно из-за рисков нарушения указанной нормы о сроках оплаты. В результате работник вынужден брать неоплачиваемый отпуск, что зачастую не соответствует ни его интересам, ни принципиальной готовности работодателя предоставить оплачиваемый отпуск, говорится в сопроводительных материалах.

Для решения проблемы предлагается предусмотреть, что если решение о предоставлении оплачиваемого отпуска принято работодателем на основании заявления работника, поданного за три и менее рабочих дня до дня начала отпуска, оплата отпуска производится не позднее двух следующих за днем подачи заявления рабочих дней или не позднее первого рабочего дня работника после окончания отпуска.

Парламентарии уверены, что исчисление предложенного в проекте срока в рабочих днях учитывает интересы как работодателя, так и работника.

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