Магас, , 14:13 — REGNUM В Ингушетии стали обладателями новых квартир семь семей сотрудников правоохранительных органов. Им были вручены ключи от квартир и документы на единовременные выплаты на покупку жилья, сообщили в пресс-службе главы республики.

Ключи от дома (сс) mastersenaiper

Среди получателей квартир и единовременной помощи — действующие и отставные сотрудники органов внутренних дел, отметили в МВД. В торжественной передаче ключей и документов семьям полицейских принял участие замминистра Василий Пономарев. Он пожелал детям коллег расти достойными своих отцов, доблестно исполняющих свой долг.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2022 года были вручены ключи от новых квартир 92 семьям сотрудников полиции в Севастополе.

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