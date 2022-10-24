Магас, 24 октября, 2022, 14:13 — ИА Регнум. В Ингушетии стали обладателями новых квартир семь семей сотрудников правоохранительных органов. Им были вручены ключи от квартир и документы на единовременные выплаты на покупку жилья, сообщили в пресс-службе главы республики.

(сс) mastersenaiper Ключи от дома

Среди получателей квартир и единовременной помощи — действующие и отставные сотрудники органов внутренних дел, отметили в МВД. В торжественной передаче ключей и документов семьям полицейских принял участие замминистра Василий Пономарев. Он пожелал детям коллег расти достойными своих отцов, доблестно исполняющих свой долг.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2022 года были вручены ключи от новых квартир 92 семьям сотрудников полиции в Севастополе.