Москва, , 14:12 — REGNUM Россия поднимет в ООН вопрос о подготовке Киевом «грязной бомбы», заявил 24 октября глава МИД РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«После вчерашних телефонный переговоров министра обороны России Сергея Шойгу со своими коллегами из Франции, Великобритании, Турции, но также еще и с главой Пентагона, мы предприняли необходимые шаги по постановке этого вопроса в международных структурах, прежде всего в ООН», — заявил Лавров, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что у Москвы «есть конкретная информация относительно тех учреждений на [территории б. УССР], тех научных институтов, которые обладают технологиями, позволяющими соорудить ту самую «грязную бомбу».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что недоверие западных стран в отношении намерения киевского неонацистского режима применить в отношении России «грязную бомбу» не отменяет реальности такого шага со стороны Киева.

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